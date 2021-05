Journal local • Jeudi 27 mai 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Au sommaire de ce journal : les derniers chiffres de l'INSEE sur la mortalité en France depuis mars 2020 et l'épidémie de Covid-19; un nouveau collège doctoral franco-allemand va ouvrir dès janvier prochain entre les universités de Strasbourg et de Hambourg; enfin, le conseil de développement de l'Eurométropole de Strasbourg, et ses citoyens engagés, ont été renouvelés pour cinq ans, de 2021 à 2026.