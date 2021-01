Journal local • Jeudi 28 janvier 2021

Le journal local de la rédaction de RCF Alsace, le jeudi 28 janvier 2021 à 8 heures. À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : le géant des télécoms chinois Huawei va construire une usine à Brumath dans le Bas-Rhin, les transports en commun de la CTS gratuits pour les moins de 18 ans à partir de la rentrée prochaine, et la question de l'inceste, et des drotis des enfants avec la président de l'association Themis, Josiane Bigot.