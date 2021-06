Journal local • Jeudi 3 juin

Aujourd'hui on parle de la réouverture des bars, restaurants et hôtels car, pour le gouvernement, cette réouverture rime avec la fin progressive des aides du fonds de soutien. On présente aussi des conférences-cilmat, organisées dans l'Eurométropole avec plusieurs intervenants, et la présidence hongroise du conseil des ministres au sein du Conseil de l'Europe.