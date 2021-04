Journal local • Jeudi 8 avril 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : fin des travaux du portail sud de la cathédrale de Strasbourg, les artisans de la fondation de l’oeuvre Notre Dame ont assuré la restauration de la façade; quels regards portent les différentes religions sur les temps d’épreuve comme celui que nous traversons, c’est l’objet d’une conférence qui se tient ce soir en ligne; la plateforme Locale Responsable veut recréer du lien entre consommateur et artisans en Alsace.