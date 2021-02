Journal local • Lundi 15 février 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : un collectif de professionnels aide bénévolement des étudiants en difficulté dans la région de Strasbourg; deux nouvelles plateformes des laboratoires BioGroup s'implantent dans la région à Metz et Colmar, avec leur technique du criblage PCR; et enfin, deux journées interdisciplinaires de la charité organisée en fin de semaine, avec la création d'une nouvelle chaire justement dédiée à l'étude scientifique de la charité à l'Université de Strasbourg.