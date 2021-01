Journal local • Lundi 18 janvier 2021

Le journal local de la rédaction de RCF Alsace, le lundi 18 janvier 2021 à 8 heures. À la présentation : Adrien Beaujean



Et à la une de l'actualité : l'extension de la ligne F du tram du centre-ville de Strasbourg vers Wolfisheim d'ici 2025, le débat d'orientation budgétaire de la Ville, et le point sur l'impact de la crise sanitaire et l'adaptation de la société Wolfberger, avec son directeur général, Bertrand Dufour.