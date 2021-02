Journal local • Lundi 1er février 2021

Le journal local de la rédaction de RCF en Alsace, le lundi 1er février 2021 à 8 heures. À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité, des tutorats à l'Université de Strasbourg pour venir en aide aux étudiants en situation de décrochage, l'activité commerciale de Mulhouse qui résiste à la crise sanitaire, et le boycott du 6e tour de Coupe de France de football hier par le club de la FAIG, et l'explication de son président, médecin de profession.