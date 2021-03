Journal local • Lundi 1er mars 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : le lancemetn de Flex'Hop, le service de transport à la demande ed l'Eurométropole de Strasbourg en partenariat avec la compagnie des transports strasbourgeois; le retour du pollen, et donc des allergies; et enfin, des chiens d'aide judiciaire, qui viennent en soutien des victimes de violences par exemple qui vont témoigne, à travers l'exemple de l'association Viaduq 67.