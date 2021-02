Journal local • Lundi 22 février 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : le comité d'experts chargé d'étudier la géothermie profonde, et le site de Fonroche à Vendenheim, a été présenté; l'association "De l'Alsace aux grandes écoles" oeuvre pour une meilleure égalité des chances entre lycéens urbains et ruraux; et le témoignage du directeur de la clinique privée Rhéna à Strasbourg, sur son rôle de soutien aux hôpitaux publics avec la pandémie.