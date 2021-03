Journal local • Lundi 22 mars 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : le jeu des alliances de la gauche et des écologistes en vue des élections régionales dans le Grand Est; la 4e édition du Théo-challenge débute aujourd'hui pour 1111 élèves de collège en 3e qui suivent les cours d'enseignement religieux; et enfin, le semi-marathon de Mulhouse maintenu début avril dans un format inédit.