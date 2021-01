Journal local • Lundi 25 janvier 2021

Le journal local de la rédaction de RCF Alsace, le lundi 25 janvier 2021 à 8 heures. À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualtié : la fermeture des centres de vaccins aujourd'hui et demain dans le Bas-Rhin, des arbres plantés au Port du Rhin pour végétaliser la ville, et Génér'action, une iniative d'AG2R la mondiale pour permettre aux anciens de pratiquer une activité physique malgré la crise sanitaire.