Journal local • Lundi 29 mars 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : la reconversion de la manufacture des tabacs de Strasbourg, un projet de tutorat pour aider les lycéennes et lycéens de la région par l'association "De l'Alsace aux grandes écoles", et enfin une exposition sur le dessin de presse satirique à découvrir au musée Tomi Ungerer de Strasbourg.