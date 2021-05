Journal local • Lundi 3 mai 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité, la fête des travailleurs est tombée un samedi cette année, mais le week-end n’a pas empêché les manifestants de célébrer le 1er mai à Strasbourg; vendredi, les agriculteurs sont venus en tracteur manifester leur inquiétude face à la nouvelle PAC, la politique agricole commune, devant le Parlement européen de Strasbourg; et zoom sur Proxidon, la plateforme en ligne qui permet à la Banque alimentaire de redistribuer encore plus de denrées des commerces de proximité aux plus précaires.