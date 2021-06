Journal local • Lundi 7 juin

À la présentation, Géraud Bouvrot



À la une de ce lundi 7 juin, c'est le retour du parlement européen à Strasbourg, qui n'est pas sans susciter des critiques. C'est également la campagne de recrutement pour les aide-soignants qui va se terminer, et davantage de reconnaissance pour leur métier. On parlera aussi d'un escape-game polémique, sur les malgré-nous. Enfin on découvrira le musée de l'orient, projet mis en oeuvre par la BNU de Strasbourg.