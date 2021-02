Journal local • Lundi 8 février 2021

Présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : le "Jardin du Temple neuf", la coopérative alimentaire de la paroisse protestante a distribué ses premières commandes à Strasbourg ce week-end; Acceo, un intermédiaire entre les collectivités et les personnes sourdes et malentendantes se développe dans la région; et enfin, la réintroduction en Andalousie de 5 ibis chauves nés au Parc zoologique de Mulhouse l'an dernier.