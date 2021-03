Journal local • Lundi 8 mars 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : la journée internationale des droits des femmes, et deux zooms locaux sur le sujet avec la féminisation des noms de rues et la gratuité des protections périodiques à Strasbourg; mais aussi le point avec deux agriculteurs locaux, qui réagissent à l'annulation du Salon de l'agriculture cette année.