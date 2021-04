Journal local • Mardi 13 avril 2021

À la présentation : Adrien Beaujean



Et à la une de l'actualité : le Ramadan débute aujourd'hui, et pour la deuxième année consécutive, il se déroule en pleine crise sanitaire; le Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS) a rouvert ses portes hier pour une opération don du sang; enfin, le Conseil de l'Europe a publié en fin de semaine dernière ses chiffres annuels sur la probation.