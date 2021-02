Journal local • Mardi 16 février 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : la visite à Strasbourg de la ministre déléguée à l'égalité Femmes-Hommes pour présenter la plateforme "Anti-discriminations" déployée vendredi dernier par le gouvernement; les potiers d'Alsace veulent obtenir une indication géographique protégée; et enfin, l'entreprise Passport Tea, qui fabrique du thé et des tisanes en collaboration avec l'ESAT Adapei des Papillons d'Alsace.