Journal local • Mardi 2 mars 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : le plan "Un jeune, une solution" du gouvernement, 30.000 offres de stages à destination des jeunes, des étudiants, des travailleurs a été soutenu la semaine dernière par la ministre du travail Élisabeth Borne à Strasbourg, Anthony Jilli y était, et il fait le point avec des étudiants; une audition des laboratoires pharmaceutiques par les députés européens sur les vaccins, qui a tourné à la confrontation; et enfin, un centre itinérant de vaccinations dans le Haut-Rhin, qui vise à distribuer des doses dans les zones les plus reculées du territoire.