Journal local • Mardi 23 février 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : le 16e anniversaire du Vaisseau, en ligne, avec de beaux projets pour la réouverture future; l'éclairage de Renaud Toussaint, chercheur au CNRS, sur les conséquences de l'enfouissement des déchets de Stocamine sur la nappe phréatique alsacienne; et enfin, la séparation du groupe Daft Punk, après 28 ans de collaboration, et un souvenir marquant avec leur passage sur la scène des Eiurockéennes de Belfort en 2006.