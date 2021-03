Journal local • Mardi 23 mars 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : le point sanitaire de la préfecture du Grand Est, sur le couvre-feu, la réautorisation du vaccin d'AstraZeneca et l'avancée de la campagne de vaccination; un temps d'échange organisé par le groupe d'amitié islamo-chrétienne du Haut-Rhin, autour de la question de la loi confortant le respect des principes de la République; enfin, l'impact des confinements et de la crise sanitaire sur les habitudes des Français en matière de lecture, avec un reportage de terrain dans les librairies strasbourgeoises.