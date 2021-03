Journal local • Mardi 30 mars 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : le projet de loi Climat et Résilience examiné à l'Assemblée, un texte qui ne convainc pas les associations écologistes; Pâques et Pessah tombent en même temps cette année, l'occasion de faire un point sur les liens qui unissent les deux religions; enfin, on parlera du dernier roman de l'écrivaine alsacienne Agnès Ledig, "Se le dire enfin", qui sort en format poche et qui se déroule dans la forêt de Brocéliande, une forêt pleine de mystères.