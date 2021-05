Journal local • Mardi 4 mai 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



À la une de l'actualité : le syndicat des médecins généralistes lutte contre le gâchis des doses des vaccins contre la Covid-19, ils expérimentent une plateforme, pour optimiser et fluidifier la vaccination; malgré la crise covid, les aspirants infirmiers sont nombreux, mais ce sont des études tronquées par la crise sanitaire et qui peuvent causer des déséquilibres dans la formation; enfin, un trail inclusif à destination des jeunes filles de quartiers prioritaires, ça s’appelle “Pour Elles”, et c’est un projet piloté par l’association Unis vers le Sport.