Journal local • Mardi 6 avril 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualié : la tête de liste EELV mais aussi du "Pacte Grand Est" pour les régionales, Eliane Romani, parle de ses axes de campagne pour juin prochain; le conseil constiutionnel s'attaque aux pesticides et aux zones d'épandage; et enfin, un premier pélerinage à vélo en Alsace fin août, le Pélé'Rhin.