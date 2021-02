Journal local • Mardi 9 février 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : la journée internationale de l'épilepsie, et le témoignage d'une femme qui est touchée par cette maladie; la fédération des chasseurs du Haut-Rhin qui ne veut pas continuer à chasser, et qui s'oppose à un arrêté préfectoral; enfin, les derniers chiffres de l'INSEE sur la suroccupation des logements et les quartiers prioritaires de vie dans le Grand Est.