Journal local • Mardi 9 mars 2021

Et à la une de l'actualité : une marche pour les droits des femmes hier à Strasbourg; les derniers chfifres de l'INSEE révèlent que les femmes souffrent plus financièrement d'une séparation que les hommes; et enfin, le focus sur le grand tétras, cet oiseau dont l'équilibre naturel est perturbé par l'augmentation des balades en forêt dans les Vosges depuis le début de la pandémie.