Journal local • Mercredi 10 février 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : avec les récentes chutes de neige et la pluie, la nappe phréatique du Grand Ried a retrouvé un niveau correct, mais se pose la question de la pérennité avec le changement climatique; les fouilles archéologiques se poursuivent cette semaine à l'église Saint-Guillaume de Strasbourg; et enfin, le point sur le plan de relance du gouvernement à destination du secteur de la montagne, et l'exemple de la CCI des Vosges, qui veut en faire plus pour sauver le secteur en péril.