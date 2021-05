Journal local • Mercredi 12 mai 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



À la une de l'actualité : la réouverture des musées le 19 mai, et l'adaptation après un an de fermetures successives; une manifestation à Strasbourg des infirmières et infirmiers de réanimation devant les locaux de l'Agence régionale de santé; le référendum sur la loi climat voulu par Emmanuel Macron pourrait ne pas se mettre en oeuvre; enfin, la grande finale du concours de chant en langue régionale d'Stimme se déroule vendredi soir à 20h en direct sur internet.