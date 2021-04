Journal local • Mercredi 14 avril 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : le témoignage d'Eddie Potdevin, membre de l'équipe de France de para-canoé, et qui participe à une visioconférence organisée par la région Grand Est ce soir pour parler de son parcours de vie; une fois le Covid-19 contracté, soit il s'en va, soit il laisse des traces, parfois pendant des mois : on appelle ça le Covid long; enfin, la 2e édition de l'Industrie Magnifique se tiendra bien à Strasbourg, du 3 au 13 juin.