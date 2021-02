Journal local • Mercredi 17 février 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : le Carème débute aujourd'hui pour des millions de chrétiens à travers le monde; l'association strasbourgeoise Boma s'est installée dans ses nouveaux locaux; et enfin, ça fait un an que les eurodéputés n'ont pas siégé en session plénière au Parlement de Strasbourg, on en parle avec François Brunagel, ancien directeur de protocole au Parlement européen.