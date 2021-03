Journal local • Mercredi 17 mars 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : il y a un an jour pour jour, la France était confinée pour la première fois de son histoire, et à cette époque, personne n'y était préparée, encore moins l'Alsace; le vaccin AstraZeneca suspendu, que va-t-il advenir de la campagne de vaccination en France ? Réponse avec Christophe Hommel, responsable du centre de vaccinations internationales des hôpitaux universitaires de Strasbourg; enfin, une manifestation à Strasbourg hier contre la loi sécurité globale, actuellement examinée par le Sénat.