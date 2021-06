Journal local • Mercredi 2 juin 2021

À la présentation : Géraud Bouvrot.



Aujourd'hui on parle de la fête de la radio avec Christophe Deleu, journaliste et directeur du CUEJ à Strasbourg. On évoque aussi le retour de Jérôme Zindi, qui a fait un tour d'Alsace à vélo, en mai 2021, ainsi que l'invention de cartes à planter, par une jeune alsacienne.