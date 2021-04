Journal local • Mercredi 21 avril 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Au sommaire de ce journal : le plan de relance et de rebond solidaire de la Collectivité européenne d'Alsace veut contrer les effets du covid sur les jeunes; rouvrir les terrasses mi-mai, c'est l'objectif du gouvernement et pour le réaliser, la ville de Strasbourg a mis en place une commission; l'appplication Koopr, lancée à Strasbourg, veut reouer le lien entre commerces de proximité et consommateurs.