Journal local • Mercredi 24 février

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : un projet de gratuité des transports en commun à Strasbourg pour les moins de 18 ans dès septembre prochain; le Plan de relance du gouvernement vise à améliorer la cohésion, l'écologie et la compétititvité des entreprises françaises, notamment dans le Grand Est; enfin, zoom sur une librairie ambulante qui sillonne les villes et villages dans le Bas-Rhin.