Journal local • Mercredi 24 mars 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : l'assemblée plénière des évêques de France, c'est en ce moment et jusqu'à vendredi, l'occasion de parler d'écologie intégrale et de lutte contre la pédophilie et sur ce sujet précis, le diocèse de Strasbourg est précurseur; un collectif local, Strasbourg respire, veut en finir avec les biomasses dans le quartier du Port du Rhin; enfin, le redoux des températures de ces deux derniers jours décortiqué par Atmo Risk.