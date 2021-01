Journal local • Mercredi 6 janvier 2021

Le journal local de la rédaction de RCF Alsace, le mercredi 6 janvier 2021 à 8h. À la présentation : Adrien Beaujean.



Au sommaire, la rénovation et la restructuration du Stade de la Meinau va se lancer : un projet a été retenu, les travaux devraient débuter en mai 2022 et s'achever en 2025, vous pourrez écouter la réaction du président du Racing club de Strasbourg, Marc Keller.

La fusion de PSA et Fiat Chrysler est actée... cette union va faire des deux constructeurs automobile le 4e groupe mondial... une fusion pour réduire les coûts qui inquiète les syndicats.

Enfin, que faire de son sapin de Noël une fois les fête de fin d'année terminées ? Géraud Bouvrot est allé chercher les réponses à vos questions.