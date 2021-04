Journal local • Mercredi 7 avril 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : le point sur la situation épidémique en Alsace avec le médecin infectiologue du CHU de Strasbourg, Stéphane Gayet; les vide-greniers et marchés aux puces, c'est fini pour un mois : l'annonce de la préfecture du Bas-Rhin hier est tombée comme un coup de massue; enfin, la vague de froid qui traverse la France a des conséquences sur les vergers et les vignes de la région, notamment avec le gel.