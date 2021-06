Journal local • Mercredi 9 juin

la présentation, Géraud Bouvrot



Il est question ce mercredi d'une étude publiée par Alsace Nature, sur l'impact des pesticides et autres agents actifs dans la région de Molsheim. Toujours à propos d'écologie, on se rend au lycée Fustel de Coulanges, à Strasbourg, où a lieu une semaine du tri. Enfin, avec le chanoine Jean-Luc Liénard, on présentera une journée de formation sur le judaïsme, organisé par le diocèse de Strasbourg.