Journal local • Vendredi 12 février 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : l'accent mis sur la jeunesse et la solidarité dans le budget primitif 2021 de la Collectivité européenne d'Alsace; le plantation d'une forêt de 8000 m² de type Myawaki à Mulhouse dans le Haut-Rhin; et la première assemblée générale de la chambre des métiers et de l'artisanat du Grand Est.