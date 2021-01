Journal local • Vendredi 29 janvier 2021

Le journal local de la rédaction de RCF Alsace, le vendredi 29 janvier à 8 heures. À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : l'ouverture d'un centre de vaccination à Schiltigheim dans le Bas-Rhin, une manifestation organisée demain à Strasbourg par l'association Cadr67 et le collectif Vélorution pour un retour des vélos dans les trams, et enfin la CabAnne des créateurs à Schiltigheim qui donne un coup de pouce aux étudiants.