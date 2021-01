Journal local • Vendredi 8 janvier 2021

Le journal local de la rédaction de RCF Alsace, le vendredi 8 janvier 2021 à 8h.

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : les annonces du Premier ministre Jean Castex jeudi soir, avec un maintien et un prolongement des mesures pour endiguer l'épidémie de Covid-19.

Le campus universitaire de Strasbourg perturbé par un problème informatique. Enfin les cinémas : ils doivent toujours garder porte close, et ne pourront pas rouvrir avant février.