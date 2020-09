Journal régional du mardi 29 Septembre 2020

Le Journal RCF vous livre l'actualité dans votre région, ce mardi 29 septembre vous retrouverez:



Jean Hingray sénateur des Vosges fraichement élut ce dimanche, il nous dit souhaiter être un élu de terrain et de proximité.



Entreprise sélectionnée par le fond de modernisation, Le Comptoir du ressort, va recevoir 350 000 euros de subvention de l'État avec l'objectif de doubler sa production dans les cinq ans. Philippe Robin, directeur de l'entreprise nous explique son projet.



La caravane des aidants est présente sur la place de la République jusqu'à demain à Metz. Sa fondatrice Claudie Kulak, nous dresse un portrait de la situation des aidants en France.



Nancy vole au secours de la culture, la ville se porte au soutien de la salle Poirel et du théâtre Mon Desert. Brigitte Fazan responsable de la salle Poirel et du théâtre Mon Desert nous confie son soulagement.



La ville de Nancy annonce l'ouverture d'une maison d'accueil pour les femmes victimes de violences. Une concertation publique relative à la piétonisation vient également d'être ouverte à Nancy.



Pour finir un point météo, sans surprise le soleil ne semble de mise aujourd'hui.