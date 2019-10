Journal régional jeudi 10 octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Le PCF et la Ligue des Droits de l'Homme appellent à un rassemblement en soutien aux kurdes, à 18h, devant la préfecture à Metz. ///



La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Grand Est, et le Département de la Moselle organisaient un Forum de l’emploi et du bénévolat. C'est quoi l’Economie Sociale et Solidaire ? Reportage à suivre. ///



A Metz, 2 équipements culturels fêtent leur anniversaire ces jours-ci. La Boite à Musique à Borny, et l'Agora à la Patrotte. ///



Les militaires du 3è régiment de Hussards de Metz participent à des manoeuvres toute cette semaine dans la campagne mosellane. ///



Les travaux du futur cinéma Kinepolis ont débuté, sur la zone Waves Actisud à Augny. Un autre Kinépolis verra le jour quartier de l'Amphithéâtre à Metz, près du Centre Commercial Muse d'ici 2021. ///



En handball, les messines ont battu difficilement Besançon hier soir, 28 à 24. Les dragonnes sont toujours en tête de la ligue féminine, à égalité avec Brest. ///