Journal régional jeudi 12 septembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Le PCF a décidé de rejoindre la liste "Unis!" menées par Xavier BOUVET pour les municipales de Metz. ///



La 7e édition de GEN (Grand Est Numérique), c'est aujourd'hui et demain au centre des Congrés Robert Schuman. ///



Le Moselle Open de tennis, c'est du 15 au 22 septembre aux Arènes. Le Japonais Kei Nishikori devrait répondre présent, tout comme le messin Ugo Humbert. ///



La boulangerie industrielle Neuhauser de Folschviller a commencé à envoyer les lettres de licenciement. 80 salariés sont concernés. ///



A Henridorff, l'association "Une Rose un espoir" a remi un chèque de 45 000 € à la Ligue contre le cancer. Les motards sillonnent chaque année les routes de Lorraine, pour vendre des roses. ///



Pour protéger l'écureuil roux des accidents de la route, 4 "écuroducs" ont été installés sur le Grand Nancy. ///



Laëtitia AVIA, Députée de Paris, sera demain à Metz. Elle travaille notament sur la lutte contre la haine et les discriminations sur internet. ///



Dès septembre, la fac de droit, économie et administration de Metz proposera un diplôme universitaire « fiscalité transfrontière ». ///



La préfecture publie le nombre de suspensions provisoires du permis de conduire en Moselle. Pour le mois d'Août, 87 suspensions de permis pour alcoolémie, 87 pour excès de vitesse, et 58 pour conduite sous l'influence de stupéfiants. ///



"INDIGO weel", système de location de vélos et scooters électriques en libre-service, et l'appli OPnGO, proposent une offre de 5h de vélo (en libre-service). C'est dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité à Metz, du 16 au 22 septembre. ///



Jamy Gourmaud, journaliste et animateur TV inoubliable de "c'est pas sorcier" sur France 3, donnera une conférence pour les collégiens lors de l’événement GEN (Grand Est Numérique). Rendez-vous vendredi 14h30 au Centre des congrès Robert Schuman à Metz. ///



Dans le cadre du « Sauvetage Déblaiement », le Service d'Incendie et de Secours de la Moselle organise un stage. 2 exercices se dérouleront sur le site de Ban Saint Jean, à proximité des communes de DENTING, MOMERSTROFF et NIEDERVISSE, dimanche 22 septembre à 17H30. ///



En sport, le Metz Handball s'est imposé pour la 4è fois consécutive hier soir, 38 à 27 à Fleury près d'Orléans. ///