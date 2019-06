Journal régional jeudi 13 juin 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Béatrice AGAMENNONE, responsable de “La République En Marche” Moselle, est cette semaine l'invitée de “Politiquement Votre” sur vos radios RCF de Lorraine. Interrogée par Roger CAYZELLE et Jean-Louis BAUDOUX, elle a redit sa volonté de briguer l'investiture “En Marche” pour les municipales de Metz l'an prochain. ///



Un pirate informatique fait du chantage à la Ville de Sarrebourg. Les serveurs de la municipalité de Sarrebourg ont été infectés par un logiciel malveillant, qui a crypté une partie des fichiers. ///



Dans tout juste 4 mois, le 13 octobre, aura lieu la 10è édition du Marathon Metz Mirabelle. Nous écouterons Hubert EHRMINGER président de “Metz Marathon”. ///



En foot, Nancy et Sochaux ont été rétrogradé par la DNCG, direction nationale de controle et de gestion, en Nationale 1, pour des raisons financières. Il manquerait 8M€ à l'ASNL pour équilibrer son budget. Le club va faire appel de cette décision. ///



Le temps pour ce jeudi… ensoleillé, le mercure grimpera jusqu'à 21° à Thionville et Sarreguemines. 22 à Metz, Koenigsmacker, Forbach, et Bitche. Et jusqu'à 23° prévus pour Saint-Avold, Sarrebourg, et Morhange. ///