Journal régional • Jeudi 17 décembre 2020 à 8h

Le journal régional de la rédaction de RCF en Alsace et en Lorraine, le jeudi 17 décembre 2020 à 8h.



À la une de l'actualité, "l'école buissonière" autorisée 48 heures par le gouvernement pour éviter des contaminations avant Noël, la situation dans les laboratoires de dépistage à Nancy, le CESER et le budget 2021 de la région Grand Est, et enfin l'importance du théâtre et l'espoir d'un comédien en temps de crise sanitaire.



Présentation : Adrien Beaujean.