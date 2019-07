Journal régional jeudi 18 juillet 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Un homme a été tué par balle hier à Verdun. L'enquête pour homicide est confiée à la police judiciaire de Nancy. ///



On en sait plus sur l’accident qui a coûté la vie à un motard mardi soir sur l’A31 au niveau de Metz Centre. La Police lance un appel à témoins au 03 87 60 02 60. ///



L'Est Républicain publie un palmarès des 5 endroits les plus photographiés sur Instagram à Nancy. Outre la place Stanislas, on trouve des lieux plus insolites comme le campus Artem, le parc de la Cure d’air, du street art au 108 boulevard Lobau, l'historique rue Félix-Faure, la colorée rue de la Charité, ou encore la banque LCL et sa magnifique verrière signée Jacques Grüber. ///



Metz Métropole a reçu ses 2 premiers minibus 100% électriques. Ils seront mis en service en service en septembre entre le Centre Pompidou et la préfecture. ///



Le SDIS57 Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Moselle porte plainte contre des pompiers grévistes. Ils sont accusés d'avoir “tagué” plusieurs de leurs véhicules d'intervention. ///



Le Comité interministériel a validé cette semaine le plan de modernisation et d'économie du CHRU de Nancy. ///



Une charte de la vie nocturne pour garantir la tranquillité des nuits nancéiennes. ///



C'est dimanche, que débutera le Pèlerinage du diocèse de Metz à Lourdes. Le Thème : « Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous ». ///



Suite de notre série de témoignages, sur le tourisme mosellan. Nous écouterons Pierre SINGER, co-directeur du parc animalier de Sainte-Croix près de Sarrebourg. ///



Encore 4 rendez-vous pour voir le plus grand spectacle d’Europe sur 14-18, "Des flammes à la lumière" à Verdun. 4 représentations ont déjà eu lieu, 4 autres sont programmées les 19, 20, 26 et 27 juillet. ///