Journal régional jeudi 19 septembre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

La distribution de pastilles d’iode vient d'être étendue à 71 communes, autour de la centrale nucléaire de Cattenom. ///



La Ville de Metz mettra dimanche à l'honneur ses jardins publics, et certains jardins de particuliers volontaires. C'est l'opération "Jard'In Metz". ///



Le maire de Fameck espère des renforts de gendarmerie sur sa commune, classée en zone de sécurité prioritaire. ///



Le cuisinier étoilé Christophe Dufossé accueillera vendredi les jeunes de l’École de la 2e Chance de Lorraine. ///



L’Université de Lorraine est toujours attractive pour les étudiants. Avec près de 60 000 étudiants cette année, l’Université de Lorraine s'engage pour l'inclusion, l'environnement, l'égalité, et la diversité. ///



A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre, les matches de Ligue 1 et de Ligue 2, feront un clin d'oeil au Patrimoine. Les abonnés du FC Metz et détenteurs d’un billet Metz-Amiens pourront profiter de 2 entrées offertes au Musée de la Cour d’Or de Metz-Métropole, jusqu’au 1er novembre. ///



En tennis, déception pour le messin Ugo Humbert, sorti au premier tour par l'Allemand Yannick Maden hier, 6-4, 6-7, 6-4. Qualification en revanche pour les 1/4 de finales des français Benoit PAIRE et Grégoire BARRERE, qui seront opposés l'un à l'autre. Qualification aussi du serbe Filip Krajinovic. A suivre aujourd'hui : un choc franco-français entre Jo-Wilfrid TSONGA et Pierre-Hugues HERBERT. ///