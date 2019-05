Journal régional jeudi 23 mai 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

« Dessiner des perspectives d’avenir pour le monde rural», thème des 2èmes assises de la ruralité qui avaient lieu près de Reims. Nous écouterons le président de la région Jean ROTTNER. ///



Suite de notre série de témoignages, après l'inauguration cette semaine de l'expo "Espions 1871/1914", au musée de Gravelotte. Comment se porte la fréquentation des musées et sites départementaux ? Nous donneront la parole à Jean-Claude CUNAT, vice-président du département en charge de la culture. ///



Marc Soulé président de RCF National était à Metz, pour une séance de travail avec les équipes locales. Avec lui nous ferons le point sur l'arrivée prochaine de la radio numérique (norme DAB+) ///



Un conducteur s'est finalement rendu à la police, après avoir fauché une piétonne rue du Coetlosquet à Metz mardi après-midi. Agé de 19 ans, il n'a pas le permis de conduire, et a indiqué aux enquêteurs avoir paniqué. ///



Le redressement judiciaire du sidérurgiste British Steel, ne devrait pas impacter l'usine d'Hayange. Le site produit plus 320 000 tonnes de rails de chemin de fer par an, et ses carnets de commandes sont pleins. ///



Les maires de Metz et de Trèves demandent des compensations fiscales du Luxembourg, pour récupérer une partie de l’impôt payé par les 100 000 travailleurs frontaliers lorrains au Luxembourg. La réponse des luxembourgeois ne s'est pas faites attendre. ///