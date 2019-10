Journal régional jeudi 24 octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

Des salariés ont bloqué depuis lundi la centrale électrique Emile HUCHET de Saint-Avold. ///



La CGT s'inquiète de la réforme de l'assurance chômage. Nous écouterons l'avis de Denis LEGRAND, Secrétaire Adjoint de la CGT Pôle Emploi Grand Est. ///



Le salon Agrimax accueille aujourd'hui les Trophées de l’agriculture, et le Show Open Génisses. Nous écouterons Denis ROLAND, éleveur de bovins. ///



Un homme de 58 ans a été trouvé mort rue Michelet à Metz. ///



Christiane Pallez, vice-présidente du Centre communal d’action sociale de Metz, demande à l’évêché de ne pas vendre l’immeuble qui héberge l’Accueil Jean-Rodhain du Secours-Catholique. ///



Le Luxembourg favorable à un tribunal international en Irak, pour juger les jihadistes de l'Etat Islamique. ///



Le Collectif contre l’islamophobie en France appelle à un rassemblement samedi à Metz. RDV Samedi à partir de 14h30 sur l'Esplanade à Metz. ///



A Nancy, un homme a crié "Allah Akbar" pendant la messe à la basilique Saint-Evre. Une patrouille de la police municipale a interpellé 2 hommes en état d’ébriété. Une enquête a été ouverte. ///



10 000 dons par jour... c'est la quantité de sang, de plaquettes ou encore de plasma nécessaire pour alimenter les hopitaux et pour fabriquer des médicaments. Parmi les groupes sanguins les plus recherchés, O+,O- et A-. ///



En foot, Lyon, prochain adversaire du FC Metz en championnat, s'est incliné hier soir en Ligue des Champons, 2-1 au Benfica Lisbonne. Les grenats iront à Lyon samedi à 20h. ///



En Coupe d’Allemagne de football, le FC Sarrebruck club de Regionalliga accueillera mardi le FC Cologne à 18h30. Le Ludwigspark Stadion est en travaux, la rencontre se déroulera à Völklingen où les 6 800 places disponibles ont déjà été vendues. ///